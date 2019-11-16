Такси врезалось в ассенизатор и создало огромную пробку на КАД

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-16T11:04:17+03:00

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На Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге с самого утра образовалась пробка. Автомобиль такси около 9:30 часов в субботу, 16 ноября, врезался в ассенизатор. Удар оказался не сильным, никто из водителей не пострадал, благо как и бак машины с нечистотами. Автомобилисты, спешащие на отдых в выходной, нервничают из-за жуткого затора, образовавшегося в районе парка Ржевка.

- Вляпался, не отмоешься. Зато к деньгам, - шутят пользователи сети.

Пробка на КАД по внутреннему кольцу сформировалась не только из-за аварии, а также из-за того, что в этом месте проходят ремонтные работы, а недобросовестные водители пытаются вклиниться в поток, объезжая по обочине. На 11 часов утра затор растянулся более, чем на четыре километра. Вот уж выходные у кого-то не задались.

На всей остальной протяженности кольцевой дороги пробок не наблюдается. Также напомним, что 16 ноября закрыт съезд на Пулковское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU