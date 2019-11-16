2019-11-16T11:52:26+03:00
Дом. Семья

Любопытная лисица прибежала к Ледовой арене в Петербурге

Рыжая красавица пыталась подойти к людям, но немного испугалась [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Любопытная лиса вышла к людям на проспекте Передовиков в ПетербургеЛюбопытная лиса вышла к людям на проспекте Передовиков в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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С наступлением холодов, лесные животные выбираются из своих постоянных мест жительства и приходят в Петербург в поисках лакомств. Вечером в пятницу, 15 ноября, прогуливаясь с собакой, местный житель заметил любопытную лисицу, которая выбежала на парковку недалеко от Ледовой арены.

- На Передовиков за Ледовой ареной бегает лиса. Пыталась подойти, но побоялась собаки, - рассказал очевидец в сети.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как хвостатая мечется из стороны в сторону, но не решаясь подойти ближе, спряталась в кусты.

Горожане умилились животному, однако напомнили, что подходить к диким животным, даже если им нужна помощь, не безопасно. Многие лисы являются переносчиками бешенства.

Встретив на улице города лису, лучше всего обратиться в городские службы, занимающиеся защитой животных. А если хвостатая в беде, то всегда можно позвонить в центр «Велес», который всегда поможет раненным или больным зверям.

Любопытная лиса вышла к людям на проспекте Передовиков в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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