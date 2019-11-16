Петербуржец убил отца осколком кружки в пылу семейной драки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-16T12:10:14+03:00

В Ленобласти сын убил отца осколком кружки во время драки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Соседи вызвали полицию, услышав скандал, но было уже поздно

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В Ленинградской области мужчина убил собственного отца. Семейная драма разыгралась вечером в пятницу, 15 ноября, в поселке Корпиково. Соседи услышали шум скандала и драки, и вызвали на подмогу полицию. Однако когда правоохранители приехали по адресу, то нашли в доме окровавленный труп.

- Стражи правопорядка приехали в дом 1А в поселке Корпиково в 19:31 часов 15 ноября. В здании они увидели труп 56-летнего мужчины с резанной раной на шее. Там же находился сын убитого, 32-летний безработный мужчина, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчину сразу же задержали по подозрению в убийстве. Оказалось, что родственники выпивали дома и под градусом алкоголя между ними началась драка. Подозреваемый взял осколок керамической кружки и всадил его в шею своему отцу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Известно, что 32-летний мужчина уже был два раза судим, права оба раза получал условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU