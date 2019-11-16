2019-11-16T13:50:43+03:00
Общество

Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика

Ребенок стоял один у светофора и горько плакал
Лилия КОЗЛОВА
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Росгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика, который горько плакал на улицеРосгвардейцы нашли потерявшегося в Петербурге 7-летнего мальчика, который горько плакал на улицеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники Росгвардии в Петербурге помогли воссоединиться семье. Вечером в пятницу, 15 ноября, наряд, находившийся на патруле в Московском районе, заметил 7-летнего мальчика, который стоял один на улице и горько плакал. Подойдя к ребенку, члены национальной гвардии стали разговаривать с ним и выяснили, что тот потерялся и не знает, как вернуться домой. Разумеется, стражи правопорядка не оставили малыша в беде.

- В 21:10 часов росгвардейцы заметили рядом с домом 2 на 5-м Предпортовом проезде ребенка, который стоял один у светофора и плакал. Сотрудники остановились и подошли к мальчику, чтобы узнать что случилось. Мужчинам в форме маленький петербуржец рассказал, чтобы был на прогулке с мамой и потерялся, - рассказали в Росгвардии.

Во время беседы, мальчик смог вспомнить номер мобильного телефона мамы. По нему сотрудники Росгвардии связались с родительницей и отвели его домой. Так потерявшийся ребенок вернулся в семью.

Благодаря бдительности и оперативности сотрудников Московского ОВО удалось избежать возможных более серьезных последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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