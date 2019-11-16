2019-11-16T14:20:51+03:00
Происшествия

«Газель» насмерть задавила женщину на тротуаре в Петербурге

Водитель грузовика сдавал назад и не заметил пешехода
Лилия КОЗЛОВА
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"Газель" насмерть задавила женщину, идущую по тротуару в Невском районе Петербурга / Фото: УГИБДД Петербурга"Газель" насмерть задавила женщину, идущую по тротуару в Невском районе Петербурга / Фото: УГИБДД Петербурга
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Трагическая авария произошла утром в субботу, 16 ноября, в Невском районе Петербурга. «Газель», ехавшая по тротуару, насмерть задавила женщину, которая попала под заднее колесо машины головой. После такого столкновения, шансов выжить у пешехода не оказалось.

- Около 12:25 часов 44-летний водитель «Газели» маневрировал по тротуару возле дома 8, корпус 1, по проспекту Солидарности. Мужчина двигался задним ходом и не заметил пешехода на своем пути, - сообщили в управлении ГИБДД Северной столицы.

В соцсети петербуржцы, обсуждая аварию, удивились, как вообще могло произойти смертельное столкновение. Горожане предположили, что женщина могла оказаться слаба на слух, в водитель был не внимателен, подбираясь к месту выгрузки.

Личность и возраст женщины, скончавшейся от жуткой травмы на месте, на данный момент устанавливается. Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку, для того, чтобы выяснить обстоятельства всего произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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