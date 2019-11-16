2019-11-16T15:15:12+03:00
Происшествия

Инкассатор украл из банкоматов в Петербурге более 8,5 миллионов рублей

Алчному сотруднику банка грозит до 10 лет тюрьмы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге инкассатор обчистил банкоматы на 8,5 миллионов рублейВ Петербурге инкассатор обчистил банкоматы на 8,5 миллионов рублейФото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге мужчина, работавший инкассатором, решил воспользоваться профессиональными знаниями, чтобы обогатиться. В субботу, 16 ноября, стало известно, что 29-летний местный житель предстанет перед судом по обвинении в серии краж из банкоматов. В общей сложности таким незаконным способом он «заработал» более 8,5 миллионов рублей.

- Установлено, что фигурант работал инкассатором и знал, как устроены терминалы. Отмычкой он открывал банкоматы и присоединял возле сейфовой части самодельную видеокамеру, диаметром около сантиметра. Система записывала происходящее в реальном времени, в том числе и действия официальных перевозчиков денежных средств. Затем мужчина забирал камеру, просматривал видео, считывал код от сейфа и изготавливал пластиковые ключи для замка хранилища, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, с ноября 2017 по декабрь 2018 годов петербуржец обчистил четыре банкомата в Московском, Невском и Красносельском районах города. Во время обысков, дома у бывшего инкассатора нашли отмычку и видеокамеру, которую он использовал в корыстных целях.

На данный момент дело направлено в Московский суд, который примет решение о наказании. Недобросовестному инкассатору грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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