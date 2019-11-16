2019-11-16T15:42:32+03:00
Общество

В Петербурге впервые покажут «Мадонну делла Лоджиа» Боттичелли

Выставка великого итальянского живописца откроется 17 ноября в Эрмитаже [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы впервые увидят "Мадонну" Боттичелли / Фото: ЭрмитажПетербуржцы впервые увидят "Мадонну" Боттичелли / Фото: Эрмитаж
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В Государственном Эрмитаже в воскресенье, 17 ноября, откроется выставка знаменитого итальянского живописца «Сандро Боттичелли. «Мадонна делла Лоджиа». Картина впервые прибыла в Петербург из галереи Уффици во Форенции в рамках серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже», организованная специально в честь проведения VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

- В Эрмитаже «Мадонна делла Лоджиа» представлена в зале Леонардо да Винчи на время отсутствия шедевров великого мастера. В год Леонардо Эрмитаж предоставил итальянским музеям право показать на временных выставках и «Мадонну Бенуа», и «Мадонну Литта», - рассказали в государственном музее.

Выставка «Сандро Боттичелли. «Мадонна делла Лоджиа» будет открыта с 17 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 года / Фото: Эрмитаж

Выставка «Сандро Боттичелли. «Мадонна делла Лоджиа» будет открыта с 17 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 года / Фото: Эрмитаж

«Мадонна делла Лоджиа» является одной из ранних работ кисти мастера, написанная на дереве в 1466-1467 годах. Художник следует византийскому иконографическому типу и картина считается самым эмоциональным изображением Мадонны из всех существующих.

Вместе с работой Боттичелли Эрмитаж впервые представит греческую икону второй половины XV века «Богоматерь с Младенцем Элеуса (Умиление)». Так, выставка будет рассказывать о двух путях развития живописи, представляя два параллельно существовавших направления.

Выставка будет открыта с 17 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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