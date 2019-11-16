Собаку с посттравматическим шоком, сбитую машиной, пытаются спасти в Колпино

16 Нояб. 16:26 2019-11-16T16:26:08+03:00

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«Помогите спасти собаку!». С таким призывом обращаются в соцсетях жители района Колпино в Петербурге. Беда произошло с животным в в поселке Тельмана в субботу, 16 ноября. Около 13:30 часов пса сбила машина. Собака осталась жива, однако позвонки и голова у нее явно повреждены: шею защемило, начался тремор и животное перестало ориентироваться в пространстве.

- Собака очень упитанная, ласковая. Но она в шоке от травмы. Голова повернута в одну сторону, все тело трясется, ходит кругами по проезжей части. У собаки посттравматический шок, - слезно рассказали свидетели инцидента в соцсети.

Неравнодушная девушка несколько раз отодвигала собаку на газон, пыталась ее уложить на землю, но животное снова выбегает на шоссе и ходит кругами. Остальные прохожие никак не реагируют на беду. Звонки волонтерам, по словам очевидцев, также не помогли.

Неравнодушная девушка просит о помощи. Собаку надо спасать, либо она может погибнуть.

Жители Колпино просят помочь спасти сбитую машиной собаку с посттравматическим шоком .

ИСТОЧНИК KP.RU