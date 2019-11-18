В понедельник, 18 ноября, Петербург накроет туманом

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-18T08:16:49+03:00

В понедельник в Петербурге будет туманно и с небольшими осадками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Туман, сэр. Именно так, если сравнивать Петербург с Лондоном, смогут говорить друг другу жители города на Неве. Туманную и сырую погоду горожанам обещают синоптики, которые увидели приход на Северо-Запад теплого антициклона.

- 18 ноября Санкт-Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. Погода ожидается облачная, с прояснениями. Возможна морось, местами туман. Днем температура составит +4…+6 градусов. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти до 770 мм ртутного столба, - сообщает на своей странице в соцсети ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Надо отметить, что из-за теплого антициклона в городе сейчас на 5-6 градусов выше нормы. Сбился температурный режим и в Ленинградской области, где вместо «минуса» на градусниках +2…+7. Впрочем, по уверениям синоптиков это последняя теплая неделя в году. С 20-х чисел ноября начнется похолодание, а там уже и календарная зима.

Вот только снега на Новый год по-прежнему никто не гарантирует.

ИСТОЧНИК KP.RU