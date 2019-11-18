2019-11-18T08:16:49+03:00
Общество

В понедельник, 18 ноября, Петербург накроет туманом

Влажную и теплую погоду в город принесет гребень антициклона
Петр КИБЕР
Поделиться:
В понедельник в Петербурге будет туманно и с небольшими осадками.В понедельник в Петербурге будет туманно и с небольшими осадками.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Туман, сэр. Именно так, если сравнивать Петербург с Лондоном, смогут говорить друг другу жители города на Неве. Туманную и сырую погоду горожанам обещают синоптики, которые увидели приход на Северо-Запад теплого антициклона.

- 18 ноября Санкт-Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. Погода ожидается облачная, с прояснениями. Возможна морось, местами туман. Днем температура составит +4…+6 градусов. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти до 770 мм ртутного столба, - сообщает на своей странице в соцсети ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Надо отметить, что из-за теплого антициклона в городе сейчас на 5-6 градусов выше нормы. Сбился температурный режим и в Ленинградской области, где вместо «минуса» на градусниках +2…+7. Впрочем, по уверениям синоптиков это последняя теплая неделя в году. С 20-х чисел ноября начнется похолодание, а там уже и календарная зима.

Вот только снега на Новый год по-прежнему никто не гарантирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летнюю воспитанницу детдома изнасиловали в отеле на Выборгском шоссе
Прокуратура потребовала закрыть хостел на Дивенской улице
В Красном Селе безработный на иномарке украл 20 гранитных плит
Трое неизвестных ограбили квартиру директора коммерческой фирмы почти на миллион рублей
Хакер за 20 минут взломал сеть wi-fi «Сапсана» и получил доступ к данным пассажиров
В Шушарах во дворе многоэтажного дома зарезали барана во время свадьбы
В Петербурге щенка закрыли в коробке и выбросили из окна многоэтажки: питомец погиб
В Петербурге водитель Mercedes устроил аварию из четырех машин: пострадал младенец
«Петербург, спасибо за прием»: Сборная России по футболу поблагодарила за матч и вылетела в Сан-Марино
В Петербурге арестовали гонщика с наркотиками, который на каршеринге сбил полицейского
В Выборге второй раз подожгли здание суда
В Петербурге водитель каршеринга устроил аварию на перекрестке Испытателей
Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе
В Русском музее проведут «культурный променад» по выставке Репина