Трое неизвестных ограбили квартиру директора коммерческой фирмы почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-18T09:45:12+03:00

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Стражи порядка Красносельского района Санкт-Петербурга расследуют квартирную кражу, совершенную в одном из домов на Ленинском проспекте. Здесь, из обычной многоэтажки, домушники вынесли сейф с деньгами и драгоценностями почти на миллион рублей.

- 17 ноября в полицию поступило сообщение от женщины 1974 года рождения (гендиректор коммерческой фирмы), у которой был украден сейф с 120 тысячами рублей, 800 долларами США, ювелирными изделиями и документами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, полицейские выяснили, что квартиру обчистили трое. Видимо зная, что хозяев нет дома, они, в 4:35 утра воскресенья, проникли в подъезд, поднялись на 10-й этаж и, подобрав ключи к двери, вошли в квартиру. При этом злоумышленники не торопились и орудовали в помещении почти четыре часа, покинув здание в 8:35.

Общая сумма материального ущерба составила 978 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «Кража». Если злодеев поймают, то им грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU