2019-11-18T09:45:12+03:00
Общество

Трое неизвестных ограбили квартиру директора коммерческой фирмы почти на миллион рублей

Удачливых домушников ищет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Хранить деньги дома может быть небезопасно.Хранить деньги дома может быть небезопасно.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Стражи порядка Красносельского района Санкт-Петербурга расследуют квартирную кражу, совершенную в одном из домов на Ленинском проспекте. Здесь, из обычной многоэтажки, домушники вынесли сейф с деньгами и драгоценностями почти на миллион рублей.

- 17 ноября в полицию поступило сообщение от женщины 1974 года рождения (гендиректор коммерческой фирмы), у которой был украден сейф с 120 тысячами рублей, 800 долларами США, ювелирными изделиями и документами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, полицейские выяснили, что квартиру обчистили трое. Видимо зная, что хозяев нет дома, они, в 4:35 утра воскресенья, проникли в подъезд, поднялись на 10-й этаж и, подобрав ключи к двери, вошли в квартиру. При этом злоумышленники не торопились и орудовали в помещении почти четыре часа, покинув здание в 8:35.

Общая сумма материального ущерба составила 978 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «Кража». Если злодеев поймают, то им грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16-летнюю воспитанницу детдома изнасиловали в отеле на Выборгском шоссе
Прокуратура потребовала закрыть хостел на Дивенской улице
В Красном Селе безработный на иномарке украл 20 гранитных плит
Хакер за 20 минут взломал сеть wi-fi «Сапсана» и получил доступ к данным пассажиров
В понедельник, 18 ноября, Петербург накроет туманом
В Шушарах во дворе многоэтажного дома зарезали барана во время свадьбы
В Петербурге щенка закрыли в коробке и выбросили из окна многоэтажки: питомец погиб
В Петербурге водитель Mercedes устроил аварию из четырех машин: пострадал младенец
«Петербург, спасибо за прием»: Сборная России по футболу поблагодарила за матч и вылетела в Сан-Марино
В Петербурге арестовали гонщика с наркотиками, который на каршеринге сбил полицейского
В Выборге второй раз подожгли здание суда
В Петербурге водитель каршеринга устроил аварию на перекрестке Испытателей
Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе
В Русском музее проведут «культурный променад» по выставке Репина