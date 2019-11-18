2019-11-18T10:21:01+03:00
Происшествия

В Красном Селе безработный на иномарке украл 20 гранитных плит

Мужчину уже нашла полиция, но половину похищенного он успел куда-то деть
Петр КИБЕР
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Полиция нашли жителя Красного Села, который украл гранитных плиты.Полиция нашли жителя Красного Села, который украл гранитных плиты.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Бери все, что плохо лежит, - так, видимо, решил официально безработный житель Красного села и прихватил 20 гранитных облицовочных плит, что лежали на улице. Вот только владельцы стройматериала шутку не оценили и обратились в полицию.

- 17 ноября в дежурную часть поступило заявление от женщины 1952 года рождения о том, что днем ранее в период с 14:00 до 15:00 неизвестный на автомобиле «Киа» напротив дома 59 по улице Линейная открыто похитил гранитные плиты стоимостью 50 000 рублей, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба петербургского главка.

На поиск злоумышленника у стражей порядка ушло всего пара часов. Уже вечером воскресенья была установлена личность владельца иномарки, а после полицейские нанесли ему домашний визит.

Дома в поселке Горелово у мужчины нашлись 11из 20 похищенных гранитных плит. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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