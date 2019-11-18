В Красном Селе безработный на иномарке украл 20 гранитных плит
Бери все, что плохо лежит, - так, видимо, решил официально безработный житель Красного села и прихватил 20 гранитных облицовочных плит, что лежали на улице. Вот только владельцы стройматериала шутку не оценили и обратились в полицию.
- 17 ноября в дежурную часть поступило заявление от женщины 1952 года рождения о том, что днем ранее в период с 14:00 до 15:00 неизвестный на автомобиле «Киа» напротив дома 59 по улице Линейная открыто похитил гранитные плиты стоимостью 50 000 рублей, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба петербургского главка.
На поиск злоумышленника у стражей порядка ушло всего пара часов. Уже вечером воскресенья была установлена личность владельца иномарки, а после полицейские нанесли ему домашний визит.
Дома в поселке Горелово у мужчины нашлись 11из 20 похищенных гранитных плит. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
ИСТОЧНИК KP.RU