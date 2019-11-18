2019-11-18T10:49:00+03:00
Общество

Прокуратура потребовала закрыть хостел на Дивенской улице

По закону, с 1 октября работать в жилых домах, не имея отдельного входа, они не могут
Петр КИБЕР
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Прокуратура требует закрыть хостел на Дивенской улице.Прокуратура требует закрыть хостел на Дивенской улице.
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Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга поддержала требование жильцов многоквартирного дома на Дивенской улице и потребовала закрыть хостел, расположенный здесь же.

- Проверка показала, что на основании агентских договоров в доме посуточно сдаются квартиры. Предусмотрена ежедневная уборка, в квартирах имеется комплект гелей, шампуней, зубных принадлежностей и полотенец. Дополнительно указано о возможности воспользоваться услугами питания (завтрак), - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сами местные жители (постоянные, не туристы) заявили, что хостел расположен на общей с ними лестнице, что достаточно неудобно. А по новым правилам, с 1 октября, еще и незаконно.

Учитывая все обстоятельства, прокуратура обратилась в суд с требованием устранить все нарушения. Без закрытия хостела сделать это вряд ли получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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