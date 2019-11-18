2019-11-18T12:04:42+03:00
Общество

Барон Клодт отливал, а нам нельзя? Двое мужчин «на брудершафт» помочились в Фонтанку с Аничкова моста

Шокирующее поведение подгулявших прохожих сильно возмутило петербуржцев
Петр КИБЕР
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Двое мужчин пополнили воды Фонтанки прямо с Аничкова моста.Двое мужчин пополнили воды Фонтанки прямо с Аничкова моста.
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Возможно, что с общественными туалетами в центре Санкт-Петербурга дело обстоит не слишком хорошо, но поведение двух молодых мужчин, которые...помочились в Фонтанку прямо с Аничкова моста, до глубины души возмутило горожан.

- Это же исторический центр города, а мужчины опорожняются в реку! Ужас, - описывают увиденное случайные прохожие.

На фото, которое успели снять петербуржцы, действительно видны двое перелезших через перила мужчин, которые стоят в обнимку и отправляют естественные надобности «на брудершафт».

В этой ситуации можно вспомнить старый анекдот про такого же «писающего мальчика», которому сделал замечание милиционер. На что мужчина, ткнув в надпись на постаменте скульптуры коня «отливал барон Клодт», ответил: «Барону можно, а мне, рабочему человеку, нельзя?»

Впрочем, оправдать подобное поведение сложно. Все же не дети - могли потерпеть или найти туалет. А налицо, увы, как говорил профессор Преображенский, «разруха в головах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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