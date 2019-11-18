В Петербурге неизвестный мужчина «заминировал» клуб «Пальма» с наркоторговцами

18 Нояб. 12:33 2019-11-18T12:33:06+03:00

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Почти 200 сотрудников и посетителей клуба «Пальма» в переулке Пирогова экстренно эвакуировали около шести часов вечера 17 ноября после анонимного звонка о минировании.

- В дежурную часть через 112 с неизвестного номера поступил звонок. Человек не представился и заявил, что около 19.00 дом 18 взлетит на воздух. Кроме того, он добавил, что в заминированном здании якобы находятся торговцы наркотиками.

На место происшествия тут же прибыли полицейские, они эвакуировали всех, кто отдыхал в клубе и стали искать опасные и взрывчатые вещества. В итоге ничего найдено не было.

Перепуганные люди вернулись под сень «Пальмы», а стражи порядка продолжили поиски, но уже не бомбы, а таинственного «минера». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU