Умер старейший солист Мариинского театра Владимир Лопухов
Новая утрата постигла отечественную культуру. 17 ноября в возрасте 75 лет в Санкт-Петербурге скончался один из старейших артистов Мариинского театра Владимир Лопухов. До своего 76-го дня рождения известный артист не дожил всего 10 дней.
- Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 17 ноября скончался старейший солист балета Владимир Федорович Лопухов, - говорится в сообщении пресс-службы театра, размещенной на сайте Мариинки. - Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким.
Известно, что причиной смерти танцовщика стала тяжелая и продолжительная болезнь. Время и место прощания с артистом пока не сообщаются.
Справка «КП»:
Владимир Лопухов родился 27 ноября 1943 года в Оренбурге. В 1964 году окончил Ленинградское хореографическое училище. В том же году стал солистом в ленинградском Кировском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр), в котором служил до 1987 года.
Трижды снимался в телефильмах: «Орестея», «Испанские миниатюры», «Душой исполненный полет».
ИСТОЧНИК KP.RU