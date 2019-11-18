Умер старейший солист Мариинского театра Владимир Лопухов

18 Нояб. 12:57 2019-11-18T12:57:57+03:00

Известный артист скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни

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Новая утрата постигла отечественную культуру. 17 ноября в возрасте 75 лет в Санкт-Петербурге скончался один из старейших артистов Мариинского театра Владимир Лопухов. До своего 76-го дня рождения известный артист не дожил всего 10 дней.

- Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 17 ноября скончался старейший солист балета Владимир Федорович Лопухов, - говорится в сообщении пресс-службы театра, размещенной на сайте Мариинки. - Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким.

Известно, что причиной смерти танцовщика стала тяжелая и продолжительная болезнь. Время и место прощания с артистом пока не сообщаются.

Справка «КП»:

Владимир Лопухов родился 27 ноября 1943 года в Оренбурге. В 1964 году окончил Ленинградское хореографическое училище. В том же году стал солистом в ленинградском Кировском театре оперы и балета (ныне Мариинский театр), в котором служил до 1987 года.

Трижды снимался в телефильмах: «Орестея», «Испанские миниатюры», «Душой исполненный полет».

ИСТОЧНИК KP.RU