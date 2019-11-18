Настоящий «сайлент хилл»: на дамбе копится пробка из-за густого тумана
В среду на морском участке дамбы воздух похож на густое молоко, а водители чувствуют себя как те ежики в тумане. О сложных погодных условиях петербуржцев предупредила дирекция комплекса защитных сооружений в своем аккаунте в Instagram.
Тут же было опубликовано видео, на котором с трудом можно рассмотреть, как водители вынуждены снижать скорость.
О сильном тумане петербуржцев накануне предупреждали и в ГУ МЧС. В связи с этим в ведомстве призвали автолюбителей, и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах. Туман опустился сегодня и на трассы в Ленобласти, из-за чего может возрасти число ДТП.
- Существует «золотое» неписаное правило езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - напомнили спасатели.
Если туман слишком густой, то лучшим вариантом будет съехать с дороги подальше на обочину и не забыть потом включить габаритные огни или аварийную сигнализацию, вне зависимости от времени суток.
ИСТОЧНИК KP.RU