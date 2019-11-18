Настоящий «сайлент хилл»: на дамбе копится пробка из-за густого тумана

18 Нояб. 13:06 2019-11-18T13:06:10+03:00

О сильном тумане петербуржцев накануне предупреждали и в ГУ МЧС.

Водителей просят не лихачить - видимость на дороге почти нулевая

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В среду на морском участке дамбы воздух похож на густое молоко, а водители чувствуют себя как те ежики в тумане. О сложных погодных условиях петербуржцев предупредила дирекция комплекса защитных сооружений в своем аккаунте в Instagram.

Тут же было опубликовано видео, на котором с трудом можно рассмотреть, как водители вынуждены снижать скорость.

О сильном тумане петербуржцев накануне предупреждали и в ГУ МЧС. В связи с этим в ведомстве призвали автолюбителей, и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах. Туман опустился сегодня и на трассы в Ленобласти, из-за чего может возрасти число ДТП.

- Существует «золотое» неписаное правило езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - напомнили спасатели.

Если туман слишком густой, то лучшим вариантом будет съехать с дороги подальше на обочину и не забыть потом включить габаритные огни или аварийную сигнализацию, вне зависимости от времени суток.

dambaspb_kzs Дирекция комплекса защитных сооружений призывает водителей соблюдать осторожность в условиях тумана, при движении по морскому участку САД КЗС

ИСТОЧНИК KP.RU