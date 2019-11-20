В среду, 20 ноября, в Петербурге будет тепло дождливо

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-20T08:21:58+03:00

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На календаре 20 ноября, а за окном у петербуржцев вместо снега лишь серый асфальт и лужи. Теплый антициклон, все еще стоящий над центральной частью России не пускает скандинавские и балтийские циклоны в город. Поэтому в среду в Северной столице будет тепло и сыро.

- Днем в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, плюсовая температура в городе на Неве задержится еще на день, а уже в пятницу термометры покажут от 0 до -2.

Как рассказал «Комсомолке» главный петербургский синоптик Александр Колесов, с 22 ноября наступит похолодание. И ночью и днем на улице будет уверенный, хоть и небольшой «минус». При этом без осадков. Но уже через неделю тепло вернется вновь. Поэтому и начало декабря в городе будет без снега.

ИСТОЧНИК KP.RU