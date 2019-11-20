2019-11-20T08:21:58+03:00
Общество

В среду, 20 ноября, в Петербурге будет тепло дождливо

Воздух прогреется до +5 градусов, атмосферное давление повысится
Петр КИБЕР
Поделиться:
20 ноября в Петербурге бедет пасмурно.20 ноября в Петербурге бедет пасмурно.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На календаре 20 ноября, а за окном у петербуржцев вместо снега лишь серый асфальт и лужи. Теплый антициклон, все еще стоящий над центральной частью России не пускает скандинавские и балтийские циклоны в город. Поэтому в среду в Северной столице будет тепло и сыро.

- Днем в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, плюсовая температура в городе на Неве задержится еще на день, а уже в пятницу термометры покажут от 0 до -2.

Как рассказал «Комсомолке» главный петербургский синоптик Александр Колесов, с 22 ноября наступит похолодание. И ночью и днем на улице будет уверенный, хоть и небольшой «минус». При этом без осадков. Но уже через неделю тепло вернется вновь. Поэтому и начало декабря в городе будет без снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 12 декабря в центре Петербурга начнет работать Рождественская ярмарка
Петербургского пенсионера осудят за оправдание терроризма в соцсетях
Полицейские поймали серийных воришек, лазавших по дачным домикам под Лугой
Учеников 283-й школы эвакуировали из-за сработавшей в столовой сингализации
Под Всеволожском злобный водитель УАЗа спалил КамАЗ
На новогодние праздники в Рускеалу из Петербурга пустят дополнительные «Ласточки»
Ушлый иностранец пытался вывезти в Финляндию 102 пачки сигарет, но не смог и остался без машины
В полиции Петербурга опровергли слухи о том, что машина Михаила Боярского насмерть сбила пешехода
Петербургские спасатели сняли с огромной сосны упрямого кота, отбивавшегося два дня из-за нежелания слезать
В Петербург едет с гастролями театр «Гоголь-центр» со спектаклями Кирилла Серебренникова
На Дальневосточном проспекте трамвай сбил двух невнимательных мужчин, один из которых погиб на месте
Петербург вошел в тройку лучших городов России для путешествий с детьми в новогодние праздники
В подвале дома на улице Кирочной погибает кошка, замурованная уже 12 дней