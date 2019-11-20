2019-11-20T09:41:13+03:00
Происшествия

Под Всеволожском злобный водитель УАЗа спалил КамАЗ

Мужчине не понравилось, что самосвал выгрузил в лесу землю
Петр КИБЕР
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Полиция ищет водителя УАЗа, который устроил стрельбу с сжег КамАЗ.Полиция ищет водителя УАЗа, который устроил стрельбу с сжег КамАЗ.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Всеволожского района Ленинградской области разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта, результатом которого оказался сожженный КамАЗ. При этом спалил его водитель УАЗа, успевший еще и пострелять в воздух.

- 19 ноября около 21.00 в полицию поступило сообщение о возгорании транспортного средства КамАЗ на 19-м км Токсовского шоссе и стрельбе в воздух, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшим на место стражам порядка водитель грузовика рассказал, что у него и его напарника - водителя другого КамАЗа возник конфликт с незнакомым ранее мужчиной.

За некоторое время до этого оба грузовика выгрузили грунт из кузовов в лесном массиве у деревни Хиттолово. При этом им никто слова не сказал. Оба КамАЗа уехали, но по пути на базу у одного из грузовиков возникла поломка и машины остановились.

В этом момент к ним подлетел незнакомец на УАЗе. Водитель был недоволен выгрузкой. Начал скандалить, а потом выхватил ружье и начал стрелять. Сначала в воздух, а потом и в сторону грузовиков. Один из самосвалов после этого вспыхнул.

Сам агрессивный стрелок, увидев такое, скрылся. Сейчас его ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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