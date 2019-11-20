2019-11-20T10:00:23+03:00
Происшествия

Учеников 283-й школы эвакуировали из-за сработавшей в столовой сингализации

Всех сотрудников и детей вывели на школьный стадион
Петр КИБЕР
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Утренняя эвакуация прервала учебный процесс в 283-й школе. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedУтренняя эвакуация прервала учебный процесс в 283-й школе. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Едва-едва успели сесть за парты успели ученики 283-й школы, что на улице Стойкости в Кировском районе Санкт-Петербурга, как их уже попросили на выход. Эвакуация образовательного учреждения началась около 9:30 утра 20 ноября.

- Идет утренняя эвакуация 283-й школы, - сообщают в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Впрочем, причиной беспокойства оказались не очередные ложные сообщения о минировании, а сработавшая пожарная сигнализация.

- Утром в столовой сработала сигнализация. Мы, естественно, сразу вывели детей на улицу. Все проверили, все в порядке. Срабатывание было ложным, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» представители администрации учебного заведения.

Сейчас все школьники вернулись в здание, процесс получения знаний продолжается.

Напомним, что двумя днями ранее около 4,5 тысяч человек были эвакуированы из трех городских вузов, в которые по электронной почте пришли письма с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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