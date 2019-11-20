Полицейские поймали серийных воришек, лазавших по дачным домикам под Лугой

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-20T10:47:12+03:00

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Осень и зима - самое любимое время для злоумышленников, промышляющих дачными кражами. Сами владельцы садовых домиков в это время уже перебрались в город и никто не мешает спокойно влезть внутрь, чтобы поживиться ценностями. Так, в Лужском районе, от рук домушников пострадали семь дачников.

- В начале ноября 2019 года сотрудники полиции задержали двух ранее неоднократно судимых граждан, которые проникали в частные дома в городе Луга, деревнях Домкино, Борщево, Шалово и Турово, а также в поселках Мшинская и Плоское, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Злодеи влезали не только в частные дома, но и не брезговали магазинами. Обычно подельники просто отжимали створку стеклопакета и забирались внутрь. Все преступления произошли в период с июля по октябрь этого года.

Общее число эпизодов, как подозревают полицейские, превышает полтора десятка. Уголовные дела заведены по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU