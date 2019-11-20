Петербургские депутаты отменили льготы для производителей пальмового масла

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-20T12:25:48+03:00

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Депутаты петербургского парламента в окончательном, третьем чтении поддержали инициативу об отмене льготной системы налогообложения для производителей пальмового масла. Если раньше у них была нулевая ставка, то теперь предпринимателям придется платить 7 процентов.

- Такая мера нужна не столько для пополнения бюджета, сколько для того, чтобы повлиять на ситуацию с потреблением вредных продуктов, — отметил автор документа депутат Денис Четырбок.

Впрочем, в Петербурге, как известно, город северный, поэтому данный вид масла, получаемый из плодов и семян масличной пальмы, здесь практически не производят. Это делают в юго-восточной Азии. Другой вопрос, что фирма может быть зарегистрирована в Северной столице.

Само же масло часто идет в качестве недорогого заменителя молочного жира и широко используется в пищевом производстве. Особо полезными качествами такие продукты не отличаются.

ИСТОЧНИК KP.RU