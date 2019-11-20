С Софийской овощебазы и рынка на Салова вывезли 185 нелегалов и 6 тонн незамерзайки

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-20T13:07:20+03:00

185 мигрантов задержали после рейда на Софийской овощебазе и оптовом рынке на Салова. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Бесконечно можно смотреть на горящий огонь, текущую воду и проводить рейды на петербргских торговых базах. Софийская, Калининская и прочие давно стали синонимом масштабной торговли и не менее масштабных нарушений. Вот и в этот раз рейд ОМОНа принес впечатляющие результаты.

- В ходе проверки на Софийской овощебазе и оптовом рынке на улице Салова было выявлено 185 иностранных граждан, нарушающих режим пребывания в России, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всех мигрантов отвезли в отделение, где оформили соответствующим образом. Но рейд на этом не закончился. Пока одни стражи порядка «паковали «нелегалов», другие проверяли сам товар. В итоге было составлено 11 протоколов по нарушениям требований к обороту алкоголя. 200 литров спиртного полицейские изъяли.

Также на склад вещдоков отправились 6 тонн омывающей жидкости. Вся автомобильная незамерзайка оказалась контрафактной.

Вишенкой на торте стали три протокола от ГИБДД за отсутствие у транспортных средств работников рынка страховки и езду на неисправных машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU