Полиция накрыла банду угонщиков, похищавшую иномарки в Петербурге и области

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-20T13:29:23+03:00

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Пятеро членов преступной группировки попали в руки сотрудников уголовного розыска петербургского Главка. Четверо мужчин и молодая женщина из Гатчины занимались угонами автомобилей, преимущественно корейских марок.

- В группе были четко распределены роли: организатора, подборщиков потенциальных объектов краж, мастеров по разборке автомашин и продавцов запчастей от угнанных авто, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схема преступлений быта также четкой и отработанной: все похищенные машины перегонялись в поселок Пудость Гатчинского района, где в гараже машины разбирали на запчасти. Потом детали отправляли в промзону на улице Степана Разина, где из продавали с рук. Также торговля шла и в интернете через сайт объявлений.

В гатчинском гараже полицейские нашли множество автозапчастей, в том числе двигатели от марок «Киа» и «Хендэ». А дома у одного из подозреваемых обнаружились более 20 свертков замков, около 30 приборов сканирования электронного блока управления автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU