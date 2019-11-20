Резавшему барана в Шушарах мигранту запретили въезд в Россию

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-20T14:05:49+03:00

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Один из участников дикой истории с зарезанным во дворе многоэтажки в Шушарах бараном с 19 ноября оказался персоной нон-грата в России. Другими словами, с этого момента гражданину Азербайджана на три года запрещен въезд в нашу страну.

- 19.11.2019 дознавателем ОМВД России по Пушкинскому району, возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, 1981 года рождения, который 15 ноября около 15:45 в поселке Шушары, во дворе дома 6 по Старорусскому проспекту, зарезал животное (барана), после чего, погрузив тушу в автомобиль, с места происшествия скрылся, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что дело происходило во время свадьбы, а по традициям молодоженов, мясо жертвенного животного раздают нуждающимся. Только вот местные жители оказались шокированы кровавой расправой и позвонили в полицию. Позднее всех участников церемонии нашли.

Дело в отношении резавшего барана мужчины завели по статье «Хулиганство». Его вид на жительство в России приостановлен на три года. Сам иностранец пока задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU