2019-11-21T14:04:26+03:00
Происшествия

Пучеглазая цыганка в ушанке «сняла порчу» с петербурженки за 120 тысяч рублей

Пенсионерка рассказала, что мошенница обманом проникла к ней в квартиру
Ольга НАЗАРКИНА
Поделиться:
Цыганка под предлогом снятия порчи прошла в квартиру пенсионерки и ограбила ее.Цыганка под предлогом снятия порчи прошла в квартиру пенсионерки и ограбила ее.
Изменить размер текста:

Неизвестную лже-ясновидящую в темном пальто и серой пуховой ушанке ищут петербургские полицейские. Жертвой преступницы стала 80-летняя местная жительница.

- Потерпевшая рассказала, что днем 20 ноября к ней в квартиру на Светлановском проспекте позвонила женщина. Она заявила, что с бабушки надо снять порчу, вошла внутрь. Примерно полчаса она размахивала руками, пила воду из стакана, а потом ушла. После этого пенсионерка обнаружила, что «экстрасенс» прихватила с собой кошелек, в котором было 120 тысяч купюрами по пять тысяч рублей, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам обманутой пенсионерки, рост мошенницы примерно 169 см, была одета в темное пальто до колен, пуховую серую шапку-ушанку, разговаривала без акцента.

- У женщины светлая кожа, но внешне она похожа на цыганку. В качестве особой приметы бабушка указала на большие выпученные глаза, - добавил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник оружейнику Калашникову откроют в Петербурге 22 ноября
Полиция изъяла с авторазборок 7 грузовиков подозрительных запчастей и 300 моторов
Рядом со сгоревшей год назад «Лентой» произошел пожар
Накормили школьников по сговору: в Петербурге возбудили новое дело о «пищевом картеле»
В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина
Таксист-украинец задушил ремнем уроженца Узбекистана из-за долга в 40 тысяч рублей
В Купчино ищут источник едкого запаха
«Усадьба в Ланском» готовит второй инвест-раунд
В Апраксином дворе у пенсионерки из сумки-тележки украли седьмой IPhone
Путин приедет на открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург»
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась с испытаний в Петербург, где ее примут в состав флота
В петербургском метро безработный из Ставрополя пырнул ножом новгородца
21 ноября станет в Петербурге последним теплым днем осени
Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге
В Мурино ВАЗ протаранил забор и лег на бок, но уехал своим ходом
Полуголый петербуржец подшофе нагрянул в салон сотовой связи и разбил там витрину