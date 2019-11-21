Пучеглазая цыганка в ушанке «сняла порчу» с петербурженки за 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-21T14:04:26+03:00

Цыганка под предлогом снятия порчи прошла в квартиру пенсионерки и ограбила ее.

Пенсионерка рассказала, что мошенница обманом проникла к ней в квартиру

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Неизвестную лже-ясновидящую в темном пальто и серой пуховой ушанке ищут петербургские полицейские. Жертвой преступницы стала 80-летняя местная жительница.

- Потерпевшая рассказала, что днем 20 ноября к ней в квартиру на Светлановском проспекте позвонила женщина. Она заявила, что с бабушки надо снять порчу, вошла внутрь. Примерно полчаса она размахивала руками, пила воду из стакана, а потом ушла. После этого пенсионерка обнаружила, что «экстрасенс» прихватила с собой кошелек, в котором было 120 тысяч купюрами по пять тысяч рублей, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам обманутой пенсионерки, рост мошенницы примерно 169 см, была одета в темное пальто до колен, пуховую серую шапку-ушанку, разговаривала без акцента.

- У женщины светлая кожа, но внешне она похожа на цыганку. В качестве особой приметы бабушка указала на большие выпученные глаза, - добавил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU