Пучеглазая цыганка в ушанке «сняла порчу» с петербурженки за 120 тысяч рублей
Неизвестную лже-ясновидящую в темном пальто и серой пуховой ушанке ищут петербургские полицейские. Жертвой преступницы стала 80-летняя местная жительница.
- Потерпевшая рассказала, что днем 20 ноября к ней в квартиру на Светлановском проспекте позвонила женщина. Она заявила, что с бабушки надо снять порчу, вошла внутрь. Примерно полчаса она размахивала руками, пила воду из стакана, а потом ушла. После этого пенсионерка обнаружила, что «экстрасенс» прихватила с собой кошелек, в котором было 120 тысяч купюрами по пять тысяч рублей, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
По словам обманутой пенсионерки, рост мошенницы примерно 169 см, была одета в темное пальто до колен, пуховую серую шапку-ушанку, разговаривала без акцента.
- У женщины светлая кожа, но внешне она похожа на цыганку. В качестве особой приметы бабушка указала на большие выпученные глаза, - добавил источник.
ИСТОЧНИК KP.RU