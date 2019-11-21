Накормили школьников по сговору: в Петербурге возбудили новое дело о «пищевом картеле»

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-21T14:29:00+03:00

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Петербургское УФАС выявило новый «пищевой» картель на рынке школьного питания. Фигурантами административного дела стали владельцы АО «Артис-Детское питание», «База Мария» и «Фирма Флоридан».

Согласно материалам на официальном сайте ведомства, картельщиков подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции».

К слову, «Фирма Флоридан» была участником и другого крупного пищевого картеля. С 2015 по 2017 год эта компания вместе с АО «КСП Василеостровского района» и ООО «Воскресенье» участвовали в 50 аукционах на поставку продуктов и заключили контракты на сумму свыше 65,5 млн рублей.

Совсем недавно в Петербурге был выявлен еще один картель, орудующий на рынке соцпитания. Его участниками были фирмы «Квадрат», «Нур» и «Ленагропром».

ИСТОЧНИК KP.RU