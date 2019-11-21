2019-11-21T14:29:00+03:00
Происшествия

Рядом со сгоревшей год назад «Лентой» произошел пожар

Посетителей гипермаркета на Обводном канале пришлось эвакуировать
Петр КИБЕР
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У "Ленты" на Обводном канале задымилась силовая подстанция. Фото: vk.com/kppiterУ "Ленты" на Обводном канале задымилась силовая подстанция. Фото: vk.com/kppiter
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Два раза в одну воронку снаряд не падает, а вот пожар на одном и том же месте произойти вполне может. Днем 21 ноября около десятка пожарных машин примчались к гипермаркету «Лента» на Обводном канале, который уже горел год назад. Но на этот раз дым шел из кирпичного здания силовой электроподстанции, расположенной вплотную к магазину. Людей из него решили эвакуировать.

- Около многострадальной «Ленты» у метро «Балтийская» дымится кирпичная постройка. Полиция, пожарные на месте, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все произошло около часа дня, когда торговые залы достаточно пусты. Но все же больше 100 человек спасатели вывези наружу. По счастью, открытого горения удалось избежать и огонь не перекинулся на корпус гипермаркета. Через некоторое время большая часть пожарных машин уехала с места ЧП.

Напомним, что 10 ноября 2018 года этот магазин выгорел дотла. Было эвакуировано около 800 человек, а площадь пожара составила 4800 квадратных метров. При этом пострадавших и погибших при ЧП не было. Отстроенный заново магазин открылся лишь 2 ноября нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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