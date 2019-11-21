Полиция изъяла с авторазборок 7 грузовиков подозрительных запчастей и 300 моторов

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-21T14:53:50+03:00

Полиция провела рейд по авторазборкам и вывезла с них кучу деталей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Полиция Петербурга судя по всему всерьез взялась за автоугонщиков. Пока что город на Неве занимает нижние строчки по раскрываемости автопреступлений. Но за последние дни стражи порядка добились значительных успехов. Накануне они накрыли банду похитителей иномарок, а также провели рейд по разборкам, в ходе которого вывезли 7 грузовиков с подозрительными запчастями.

- Мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту кражи автомобиля «Киа Рио». В большинстве случаев владельцы запчастей не смогли предоставить документы, подтверждающие законность приобретения, а сами детали имели признаки сомнительного происхождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге с разборок одной из сети автоцентров вывезли четыре фуры деталей, а с площадки индивидуального предпринимателя в Парголово - 3 КАМАЗа запчастей и еще 300 двигателей от иномарок.

Все изъятое отправится на склад хранения, где пройдет экспертизу на криминальное происхождение.

В Главке пообещали, что и дальше будут наводить порядок в сфере авторазборок.

ИСТОЧНИК KP.RU