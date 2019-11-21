Памятник оружейнику Калашникову откроют в Петербурге 22 ноября

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-21T15:08:03+03:00

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Первый памятник Михаилу Калашникову появится на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии. Скульптурную композицию назвали «Молодой конструктор старший сержант Калашников».

- Открытие памятника в Петербурге не случайно, ведь деятельность конструктора была тесно связана с Северной столицей, - рассказали в музее.

Инициатором создания этого памятника стали Межрегиональный общественный фонд имени Калашникова, а также Военно-исторический музей. Автор бронзовой фигуры – известный российский скульптор Владимир Курочкин, пишет Peterburg2.

Отметим, что именно в артиллерийском музее находится крупнейшая в мире коллекция оружия Калашникова. Помимо открытия памятника, отдельный зал основной музейной экспозиции будет посвящен деятельности оружейника.

ИСТОЧНИК KP.RU