2019-11-21T15:08:03+03:00
Общество

Памятник оружейнику Калашникову откроют в Петербурге 22 ноября

Открытие монумента приурочено к 100-летию легендарного конструктора
Ольга НАЗАРКИНА
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Автор бронзовой фигуры – известный российский скульптор Владимир Курочкин. Фото: Пресс-служба музея.Автор бронзовой фигуры – известный российский скульптор Владимир Курочкин. Фото: Пресс-служба музея.
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Первый памятник Михаилу Калашникову появится на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии. Скульптурную композицию назвали «Молодой конструктор старший сержант Калашников».

- Открытие памятника в Петербурге не случайно, ведь деятельность конструктора была тесно связана с Северной столицей, - рассказали в музее.

Инициатором создания этого памятника стали Межрегиональный общественный фонд имени Калашникова, а также Военно-исторический музей. Автор бронзовой фигуры – известный российский скульптор Владимир Курочкин, пишет Peterburg2.

Отметим, что именно в артиллерийском музее находится крупнейшая в мире коллекция оружия Калашникова. Помимо открытия памятника, отдельный зал основной музейной экспозиции будет посвящен деятельности оружейника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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