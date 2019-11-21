2019-11-21T15:44:54+03:00
Общество

Врачи насильно госпитализировали мать с открытой формой туберкулеза

Она могла заразить не только своих детей, но и других петербуржцев
Петр КИБЕР
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Женщину с открытой формой туберкулеза принудительно положили в больницу.Женщину с открытой формой туберкулеза принудительно положили в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Санкт-Петербурга добилась госпитализации местной жительницы, болеющей открытой формой туберкулеза. Женщина знала о своем диагнозе, но отказывалась лечится, чем подвергала угрозе жизнь и здоровье окружающих.

- Проверка показала, что женщина, страдающая заразной формой туберкулеза, состоящая на учете диспансере, уклоняется от прохождения лечения, чем ставит под угрозу здоровье и благополучие окружающих, в том числе и ее несовершеннолетних детей, -сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поскольку по своей воле лечиться дама не соглашалась, прокуратура обратилась в суд, который вынес решение о принудительной госпитализации. Домой к петербурженке пожаловали приставы и препроводили пациентку в больницу. Там она будет находиться до улучшения своего здоровья.

Но и в дальнейшем за женщиной будут присматривать, если она опять откажется лечиться, то нового визита судебных приставов ей не миновать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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