2019-11-21T16:09:29+03:00
Звезды

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Работу Бориса Иогансона пытались незаконно вывезти из Петербурга сотрудники Хэйлунцзянской академии художеств
Ольга НАЗАРКИНА
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Несколько картин пытались незаконно вывезти в Пекин в мае 2019 года.Несколько картин пытались незаконно вывезти в Пекин в мае 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Торжественная церемония передачи «Портрета женщины с гранатовым кулоном» кисти советского художника Бориса Иогансона прошла сегодня в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге. В мае 2018 года этот этот шедевр пытались вывезти в Пекин двое граждан Китая.

- Действуя по предварительному сговору, они спрятали культурные ценности среди личных вещей в багаже и переместили их через таможню в Пулково, - рассказали в полиции. - После задержания картины были направлены на исследование, по результатам которого установлено: картины представляют культурную ценность, а «Портрет женщины с гранатовым кулоном» - особую культурную ценность.

Иностранцы - сотрудники Хэйлунцзянской академии художеств - по решению суда были признаны виновными в контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Оба были приговорены к двум годам исправительной колонии.

Работу Бориса Иогансона пытались незаконно вывезти из Петербурга сотрудники Хэйлунцзянской академии художеств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работу Бориса Иогансона пытались незаконно вывезти из Петербурга сотрудники Хэйлунцзянской академии художеств.Фото: Олег ЗОЛОТО

В церемонии передачи картины Иогансона приняли участие директор Русского музея Владимир Гусев, глава управления Минкультуры по СЗФО Андрей Ермаков, а также и.о. руководителя Северо-Западного СУ СК на транспорте Павел Выменец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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