«Это к дождю»: Петербуржцам показали летающих черепах над Обводным каналом

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-21T16:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Никто из петербуржцев не удивляется, когда над городом кружат чайки, пролетают перелетные птицы, а привычные голуби, воробьи или вороны давно стали неотъемлемой частью пейзажа. Но вряд ли кто-то из горожан хоть раз видел пролетавших по небу...морских черепах. А именно такую картину показал известный уличный художник Вадим Соловьев.

- Все-таки Петербург располагает к приподнятому настроению. Вот шагаешь вдоль Обводного канала прохладным ноябрьским утром — красота! Промозгло, серо, черепахи гигантские заунывно воют. И как-то даже самому хочется вместе сними повыть немного от радости! - иронично подписал инсталляцию в своем «Инстаграме» сам автор. И добавил: «Черепахи низко летят. Это к дождю».

Надо сказать, что художник не первый раз удивляет петербуржцев своими работами. Он уже «селил» динозавров на Аничковом мосту и показывал заглядывающую на «Газпром Арену» ворону.

solovyewadim Над Обводным каналом низко летали морские черепахи

ИСТОЧНИК KP.RU