Главные иконы морской пехоты и частицу мощей Александра Невского освятят в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-21T17:07:30+03:00

Церемония освящения пяти икон святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей пройдет в Александро-Невской Лавре 25 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Церемония освящения пяти икон святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей пройдет в Александро-Невской Лавре в полдень 25 ноября.

- Освященные иконы будут переданы в дар морским пехотинцам Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Автором иконографии стал народный художник России, бывший морской пехотинец Петр Стронский, - рассказали Санкт-Петербургской в митрополии.

Церемонию освящения посетят представители главного командования ВМФ РФ, правительства Петербурга и Ленобласти, депутаты городского парламента, члены ветеранских организаций, близкие погибших морских пехотинцев, курсанты высших военных учебных заведений, нахимовцы и суворовцы, школьники и воспитанники военно-патриотических клубов.

Святой благоверный князь Александр Невский является небесным покровителем дипломатической службы России, сухопутных войск РФ и морской пехоты ВМФ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU