В Петербурге пройдет семичасовой симфонический концертный марафон в честь Франца Шуберта

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-21T17:36:53+03:00

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Не только большие поп- или рок-концерты могут собирать огромную аудиторию и длится по полдня. Бывают и классические марафоны. Один из таких пройдет в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Музыку Шуберта будут исполнять семь часов подряд.

- Семичасовой симфонический марафон Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера будет посвящен Францу Шуберту, - сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Надо сказать, что семь часов для такого формата - не предел. Впервые марафон классической музыки в капелле прошел в 2014 году. В разные годы зрителям представляли симфонии Брамса, Моцарта, Чайковского, Листа.

Симфонический марафон 2017 года был посвящен Бетховену и, с продолжительностью больше 8 часов, стал рекордным, как «самый продолжительный симфонический концерт из произведений одного автора в исполнении одного оркестра под управлением одного дирижера» в России.

Отметим, что VI симфонический марафон «Шуберт. Все симфонии» начнется в 16:00 24 ноября и будет состоять из сессий, чтобы дать зрителям и музыкантам немного отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU