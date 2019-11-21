Роспотребнадзор проверил едкий запах, мучающий жителей Купчино

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-21T19:44:42+03:00

Воздух в Купчино сейчас проверяют все необходимые службы. Фото: vk.com/kupchino_city

Лабораторные исследования показали, что воздух во Фрунзенском районе в порядке

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Роспотребнадзор оперативно исследовал едкий запах, который вторые сутки мучает жителей Купчино. Ранее «Комсомолка» писала, что обитатели Фрунзенского района жалуются на «аромат», напоминающий газ или бензин. Причем, запах стоит не только на улицах, но и в домах.

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Все необходимые службы в составе полиции, жилищных организаций, ГУП «Водоканал», МЧС и ГУП «Экострой» выехали искать источники зловония. В частности, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы пахучего воздуха возле Филатовского сквера и ближайших к нему домов, а также около местной детской клинической больницы.

- Лабораторные исследования показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы. Ситуация по-прежнему остается на нашем контроле, - успокоили жителей Купчино в пресс-службе Роспотребнадзора.

По предварительной информации, виной всему мог стать слив неизвестного вещества в канализацию. По состоянию на утро 21 ноября обращений горожан к врачам не зафиксировано. Жалобы на запах, между тем, не прекращаются и к вечеру.

- Из люков до сих пор пахнет запахом газа! И в квартире снова вонь, - пишет возмущенная жительница в группе «Купчино» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU