2019-11-21T17:59:53+03:00
Общество

В память о Геннадии Селезневе в Петербурге открыли мемориальную доску

Она появилась на фасаде Ректорского флигеля СПбГУ на Университетской набережной
Петр КИБЕР
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В Петербурге открыли мемориальную доску в память о Геннадии Селезневе. Фото: ЗакС СПбВ Петербурге открыли мемориальную доску в память о Геннадии Селезневе. Фото: ЗакС СПб
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21 ноября в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятную доску в честь политика, бывшего председателя Госдумы России Геннадия Селезнева. Она появилась на фасаде Ректорского флигеля СПбГУ, что не случайно, ведь Геннадий Николаевич был выпускником и почетным профессором факультета журналистики госуниверситета.

- Самая лучшая награда для великих людей, которые ушли от нас, – это наша память. Пока живы, мы должны делать все, чтоб эта память оставалась на десятилетия, на века, - заявил на церемонии открытия спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров.

Специально из Москвы на мероприятие приехал и нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин, который также отметил вклад Геннадия Селезнева в политическую жизнь России.

Надо сказать, что скончавшийся в июле 2015 года политик был совсем не чужим человеком для «Комсомолки». В середине 80-х годов он занимал должность главного редактора газеты и одним из первых в стране решал пускать в печать неудобные, но честные статьи.

Смерть Геннадия Селезнева стала большой потерей для всей редакции «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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