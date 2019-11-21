2019-11-21T18:05:26+03:00
Происшествия

«Паровозик» из маршрутки и паркетников собрал пробку на Вербной улице

Травмы получили пять человек, на месте работает скорая и ДПС
Ольга НАЗАРКИНА
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Массовое ДТП с участием маршрутки произошло напротив дома 18/1 на Вербной улице в Приморском районе. Фото: Дорожный инспектор.Массовое ДТП с участием маршрутки произошло напротив дома 18/1 на Вербной улице в Приморском районе. Фото: Дорожный инспектор.
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Массовое ДТП произошло в четверг вечером напротив дома 18/1 на Вербной улице в Приморском районе Петербурга. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы аварии.

- Два легковых авто и маршрутка К-55. Проезд по Вербной в сторону Озерков затруднен. Скорые, ДПС и пожарные на месте, - пишут пользователи в сообществе «ДТП и ЧП в Петербурге».

Застрявшие в пробке на месте происшествия автолюбители советуют «не соваться сюда» и выбирать другие маршруты.

В паблике «Дорожный инспектор» тем временем сообщается, что водитель маршрутки, по предварительным данным, проигнорировал красный свет и врезался в впереди стоящие иномарки. Что так сильно отвлекло внимание мужчины - выясняют полицейские.

По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров маршрутки. Они находятся в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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