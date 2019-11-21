Петербуржцы заметили нефтепродукты, покрывшие реку Волковку

СЕГОДНЯ 18:38 2019-11-21T18:38:58+03:00

Горожане думают, что именно река может быть источником едкого запаха в Купчино

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Вечером 21 ноября в реке Волковке заметили нефтепродукты. По словам очевидцев, вся вода покрылась бензиновой пленкой. Теперь река полностью разноцветная. Такая же ситуация наблюдалась этим же утром, поэтому у многих петербуржцев появились подозрения, что именно Волковка может быть источником едкого запаха в Купчино.

- Как раз течет через Фрунзенский район. А там вовсю пахнет химикатами. Совпадение? – вопрошает подписчик сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте»

Другие уверяют, что на Волковке такая картина наблюдается, к сожалению, чуть ли не десятилетиями.

Напомним, ранее жители Купчино начали массово жаловаться на запах газа и бензина в районе и даже в домах. Сейчас там работают все необходимые службы, которые ищут пахучий источник. В частности, сотрудники Роспотребнадзора уже успели успокоить горожан, сообщив, что загрязняющих веществ в воздухе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU