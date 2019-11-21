Изгнание мясников-нелегалов: на проспекте Луначарского снесли незаконный павильон

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-21T19:08:08+03:00

Договора аренды, заключенный с ООО «Морис» был расторгнут еще в минувшем августе. Фото: Петр КИБЕР

Бизнесменов предупреждали, что договор аренды истек, но они понадеялись на авось

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Незаконный торговый павильон обнаружили в районе дома 63 на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге. Предприниматели самовольно занимали земельный участок площадью больше 160 кв. метро. В одной секции был общепит и производство мясной продукции, а во второй секции шла торговля овощами и фруктами.

- Договора аренды, заключенный с ООО «Морис» был расторгнут еще в минувшем августе. Владельцев павильона предупреждали об этом и неоднократно просили демонтировать конструкцию самостоятельно, но эти уведомления были проигнорировали, - рассказали в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

В итоге сотрудники ККИ разобрали ларек самостоятельно. Работы начались накануне, а сегодня их завершили уже с использованием тяжелой техники. Кроме того, изгнанных предпринимателей оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU