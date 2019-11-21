Спасатели МЧС предупреждают о гололедице с 22 по 24 ноября в Ленобласти

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-21T19:05:06+03:00

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МЧС России по Ленобласти поспешили предупредить всех жителей о гололедице, которая ожидается с пятницы 22 ноября по воскресенье 24 ноября. Напомним, в Петербург и весь регион в целом приходит похолодание. Однако в городе осадков не обещают, а в Ленобласти они возможны. Уже с пятницы температура будет исключительно минусовая. И если в Петербурге она не опустится ниже -6 градусов по Цельсию, то в области по ночам ожидают даже 10-11 градусов с отметкой «минус».

- Согласно прогнозу на дорогах Ленобласти местами будет гололедица. В этой связи повышается вероятность ДТП, затруднений движения, а также происшествий, связанных с травматизмом людей из-за мороза и скользкого покрытия дорог, - предупреждает пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

Спасатели опасаются за автомобилистов и пешеходов. Горожанам советуют надевать малоскользящую обувь и передвигаться осторожно и не торопясь. Наступать следует на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Водителей авто просят ни в коем случае не превышать скорость и перепроверить тормозную систему машины.

ИСТОЧНИК KP.RU