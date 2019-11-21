2019-11-21T19:32:49+03:00
Общество

Дольщики проблемного жилого комплекса в Металлострое спустя 4 года ожидания заселяются в квартиры

Два корпуса долгостроя наконец-то ввели в эксплуатацию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дольщики ждали своих квартир на протяжении 4 лет. Фото: vk.com/dostroykaizhoraparkДольщики ждали своих квартир на протяжении 4 лет. Фото: vk.com/dostroykaizhorapark
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Жилой комплекс «Ижора Парк», находящийся в Металлострое, наконец-то ввели в эксплуатацию. Дольщики ждали ключей от своих квартир еще с 2015 года. Их подвел застройщик «Норманн», который вовсю срывал сроки сдачи ЖК. На помощь пришла другая компания.

- Под тщательным контролем со стороны Смольного ООО «СпецПроект» возобновил строительство в марте 2019 года. За сдачей дома также следили не только дольщики, но и правоохранительные органы города. В ближайшее время все жильцы «Ижоры Парк» получат долгожданные ключи от своих квартир, - передает пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

Проверка Службы строительного надзора и экспертизы прошла успешна. Теперь два корпуса в 18-ти этажном доме на 657 квартир готовы принять своих жильцов.

- Дорогие дольщики, спешим сообщить о радостном событии! Ваш дом ввели в эксплуатацию! Поздравляем вас! – сообщает группа «Завершение строительства ЖК «Ижора Парк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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