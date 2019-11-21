В Петербурге пресекли ввоз 24 тонн рыбного филе, которых одобрил неизвестный вьетнамский врач
Инспекторы управления Россельхознадзора по Петербургу пресекли ввоз в город огромного груза с филе пангасиуса. Сразу 24 тонны свежемороженной рыбки из Вьетнама вызвали серьезное подозрение у специалистов. Оказалось, что виноваты во всем местные ветеринары.
- Наши инспекторы проверили груз. Их смутило то, что документы на рыбу оформил неизвестный вьетнамский врач. Ветеринар отсутствовал в официальных компетентных списках, которые нам предоставили коллеги из зарубежной страны-экспортера. То есть у врача не было никаких полномочий давать «добро» на перевозку груза, - объясняет пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Движение груза приостановлено. Сейчас рыбку поместили в холод и оставили на хранение в порту Петербурга. Россельхознадзор ожидает скорых разъяснений от компетентных органов Вьетнама.
ИСТОЧНИК KP.RU