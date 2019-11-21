2019-11-21T20:07:24+03:00
Новости компаний

Против мошенников: Сбербанк принял участие во Всероссийской неделе сбережений

В Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли семинары и лекции на тему правил безопасности при использовании продуктов банка
Степан СТЕПАНОВ
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Сбербанк принял участие в VI Всероссийской неделе сбережений.Сбербанк принял участие в VI Всероссийской неделе сбережений.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сбербанк принял участие в VI Всероссийской неделе сбережений, которая стартовала еще 31 октября 2019 года во всех регионах страны от Калининграда до Владивостока. Аудитория мероприятий охватила практически все возрастные группы, полезную информацию клиенты Сбербанка могли получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.

В рамках Всероссийской недели сбережений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сбербанк провел семинары и лекции в пансионате воспитанниц Минобороны РФ, в школах Невского района и Гатчины, Санкт-Петербургском филиале Вышей школы экономики, комплексных Центрах социального обслуживания населения Кировского района.

- На своих мероприятиях мы стараемся простыми словами рассказать о том, как не попадаться на уловки мошенников, какими основными правилами безопасности руководствоваться при использовании цифровых сервисов и продуктов банка, даем советы, которые помогают людям обезопасить свои сбережения, а молодёжи – ответственно относиться к личным финансам, – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.

Отметим, Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает Недели сбережений.

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