2019-11-21T21:26:45+03:00
Происшествия

Никакого праздника: В Ленобласти ищут похитительницу елок в шапке с помпоном

Женщина в глухой ночи откопала на улице декоративные елочки и скрылась в неизвестном направлении [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Женщина заодно выгуливала собаку, которая наблюдала за бессовестной хозяйкой. Фото: vk.com/tssborЖенщина заодно выгуливала собаку, которая наблюдала за бессовестной хозяйкой. Фото: vk.com/tssbor
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В Сосновом бору Ленинградской области появилась похитительница елочек. Женщина, которая явно не рада скорому приближению Нового года и преображению городского пространства, присмотрела себе в одном из дворов карликовых зеленых красавиц. Их высадили сотрудники одного из магазинов города.

- Друзья! Вот такая печаль случилась у нас. Ведь это приятно, когда красиво. Стараемся. Посадили в клумбы перед Новым годом декоративные елочки. Две украли… Украли! Нет слов… Надеемся, что вор одумается и вернет малюток на место, - пишут работники магазина в сообществе «Техносервис» г. Сосновый Бор» во «Вконтакте».

Злоумышленницу в шапке с помпоном ждут с повинной. Фото: vk.com/tssbor

Злоумышленницу в шапке с помпоном ждут с повинной. Фото: vk.com/tssbor

Позже в группе появилась видеозапись похищения елочек. На ней видно, что неизвестная женщина пришла к вазонам с деревьями подготовленной – в 4:30 утра, когда вокруг ни одного свидетеля, разве что своя же собачка на привязи. Орудуя лопатой, воровка откопала две елки, положила их в пакет и была такова. Сейчас женщину ждут с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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