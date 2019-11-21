2019-11-21T22:04:42+03:00
Спорт

Ветераны «Зенита-1984» обыграли команду Смольного в матче в день юбилея первого чемпионства

Бывшие чемпионы победители команду правительства со счетом 5:4
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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21 ноября исполнилось 35 лет с первого чемпионства "Зенита". Фото: vk.com/zenit21 ноября исполнилось 35 лет с первого чемпионства "Зенита". Фото: vk.com/zenit
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21 ноября состоялся товарищеский матч между командой правительства Петербурга и чемпионским «Зенитом» состава 1984 года. Представители Смольного проиграли со счетом 5:4. Для ветеранов клуба это, прежде всего, повод еще раз встретиться и обсудить былые впечатления. Сделано это не случайно, ведь именно сегодня исполнилось 35 лет первому чемпионству сине-бело-голубых под руководством Павла Садырина.

- 21 ноября 1984 года футбольный клуб «Зенит» разгромил харьковский «Металлист» и впервые в истории стал чемпионом страны. Каждый новый титул - великое достижение. Но первое чемпионство – бесценно. С праздником! – поздравили всех болельщиков в пресс-службе «Зенита».

В день юбилея первого чемпионского титула петербургский клуб подготовил для фанатов прекрасный подарок – интерактивную мультимедийную ленту, рассказывающую о главных событиях исторического сезона. Художники-иллюстраторы создали десятки изображений, которые показывают весь путь «Зенита-84», начиная от ничьей в Донецке в первом туре первенства СССР и заканчивая разгромом «Металлиста» в СКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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