2019-11-21T22:31:40+03:00
Спорт

Кокорин впервые сыграл в матче за «Зенит» при публике после выхода из тюрьмы

Футболист принял участие в благотворительном матче, свое физическое состояние он пока не готов оценить
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Кокорин уже не может дождаться весны и рвется играть за "Зенит". Фото: vk.com/zenitКокорин уже не может дождаться весны и рвется играть за "Зенит". Фото: vk.com/zenit
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин наконец-то сыграл за «Зенит» при публике. Правда, всего лишь в благотворительном матче. Напомним, в официальных играх футболисту запретили участвовать до весны. Российский футбольный союз отказался дозаявить Кокорина после того, как тот вышел из тюрьмы.

Накануне игроки основного состава «Зенита» провели благотворительный турнир в рамках социального проекта. Футболисты сыграли вместе с воспитанниками детских домов. Участвовал в матчах и Александр Кокорин. Нападающий отметил, что он тренируется наравне со всеми в общей группе команды. Например, в последней двусторонке Александр честно «отпахал» около 70 минут.

- Сейчас я работаю так, чтобы подойти к будущим играм в оптимальной форме и провести на поле как можно больше времени. Чувствую себя хорошо, но не хотелось бы в целом оценивать физическое состояние. Очень жалко, что впереди у нас перерыв на зиму, - передает слова Кокорина «Невские новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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