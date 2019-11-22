СКА начал домашнюю серию с уверенной победы над «Северсталью» со счетом 5:2

22 Нояб. 22:38 2019-11-22T22:38:00+03:00

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22 ноября петербургский СКА одержал уверенную победу над «Северсталью» со счетом 5:2, удачно начав домашнюю серию после изматывающего дальневосточного турне. За армейцев отличились дважды Кузьменко и по разу Бурдасов, Плотников и Кетов. За соперников шайбы забили Капустин и Лишка. На протяжении всего матча СКА действовал уверенно и постоянно атаковал. Реализация в этот раз, слава богу, не подвела.

- Хочу поблагодарить болельщиков, они собрали сегодня целый стадион. Отмечу у нас хорошее движение, мы добротно играли и довольны результатом и содержанием игры. У нас было два выходных после длительного перелета и сложной гостевой серии. Но время на подготовку потратили с пользой, и народ в себя пришел, - подвел итоги встречи на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Алексей Кудашов.

Следующим соперником петербургских армейцев станет «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдет 25 ноября в 19:30 в «Ледовом дворце». Добавим, что СКА поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU