2019-11-22T23:09:42+03:00
Общество

В Смольном рассказали, где в Петербурге до конца года появятся новые газовые заправки

На три газовых АЗС потратят 120 млн рублей бюджетных средств
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Заправки появятся на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине, а также в поселке Петро-Славянка. Фото: gazprom.ruЗаправки появятся на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине, а также в поселке Петро-Славянка. Фото: gazprom.ru
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге появятся новые газовые заправки. Соответствующее постановление 22 ноября подписал губернатор. В этом городу впервые помогут деньги, привлеченные из резервного фонда правительства РФ. Выделят ни много ни мало 120 миллионов рублей.

- Планируется построить три новых газовых АЗС. Их введут в эксплуатацию уже в этом году. Это заправки на улице Фучика, на Казанской дороге в Пушкине, а также в поселке Петро-Славянка. На данный момент рынок газомоторного топлива в городе развивается не так быстро, как хотелось бы. Поэтому федеральное софинансирование повысит инвестиционную привлекательность проектов для частных компаний, - пояснили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на сегодняшний день в Петербурге работают 6 газовых АЗС. Более того, к 2023 году планируется увеличить до 400 единиц техники, работающих на природном газе. Напомним, ранее Смольный и «Газпром» договорились о том, что до 2024 года в городе станет на 25 газовых АЗС больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В петербургском роддоме похвастались рождением сразу шести пар двойняшек за неделю
Сотрудник «Водоканала» поймал с поличным двух злоумышленников, сливавших в канализацию химикаты
Прокуратура Петербурга призвала отремонтировать гниющие фасады усадьбы Репина
СКА начал домашнюю серию с уверенной победы над «Северсталью» со счетом 5:2
Техническое состояние парома «Принцесса Анастасия» снова под вопросом, а очередные круизы отменены
В массовом ДТП семи машин на КАД пострадали женщина и 11-летняя девочка
Петербуржцы возмущены демонтажем исторических светильников со станции метро «Площадь Ленина»
Милонов чуть не подрался с феминисткой, споря на тему домашнего насилия
Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке, везут из Уфы новым хозяевам в Петербург
Петербуржцев умилили ласки в Павловском парке, одевшие на зиму белоснежную шубку
Ветеринары разобрались, почему многие птицы падали замертво в Карелии
Месиво из иномарок: на внутренней стороне КАД столкнулись восемь машин
Кто-то что слил: причину зловония в гимназии на Петроградке ищут в канализации
В Петербурге поймали двух неадекватных водителей «Яндекс.Такси» с наркотиками в машинах