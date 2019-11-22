В Смольном рассказали, где в Петербурге до конца года появятся новые газовые заправки

22 Нояб. 23:09 2019-11-22T23:09:42+03:00

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В Санкт-Петербурге появятся новые газовые заправки. Соответствующее постановление 22 ноября подписал губернатор. В этом городу впервые помогут деньги, привлеченные из резервного фонда правительства РФ. Выделят ни много ни мало 120 миллионов рублей.

- Планируется построить три новых газовых АЗС. Их введут в эксплуатацию уже в этом году. Это заправки на улице Фучика, на Казанской дороге в Пушкине, а также в поселке Петро-Славянка. На данный момент рынок газомоторного топлива в городе развивается не так быстро, как хотелось бы. Поэтому федеральное софинансирование повысит инвестиционную привлекательность проектов для частных компаний, - пояснили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на сегодняшний день в Петербурге работают 6 газовых АЗС. Более того, к 2023 году планируется увеличить до 400 единиц техники, работающих на природном газе. Напомним, ранее Смольный и «Газпром» договорились о том, что до 2024 года в городе станет на 25 газовых АЗС больше.

ИСТОЧНИК KP.RU