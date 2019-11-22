Прокуратура Петербурга призвала отремонтировать гниющие фасады усадьбы Репина
Прокуратура Курортного района проверила состояние усадьбы И.Е. Репина. Оказалось, что соблюдение закона об объектах культурного наследие там явно хромает. Проверка ведомства показала, что фасады дома находятся в неудовлетворительном состоянии.
- В музейном ансамбле «Усадьба И.Е. Репина «Пенаты» обнаружили отслаивание красочного покрытия во многих местах. Отдельные элементы фасада полностью утрачены. В некоторых местах намокли и уже гниют деревянные покрытия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
Фото: procspb.ru
В музее сетуют на то, что ремонтные работы попросту не на что проводить. В 2019 году им не выделили финансирование на реставрацию, что подтвердили данные плана закупок учреждения. Тем не менее, в прокуратуре обещают проконтролировать устранение нарушений. К слову, к внутреннему убранству усадьбы в ведомстве претензий нет.
Фото: procspb.ru
ИСТОЧНИК KP.RU