2019-11-22T23:50:54+03:00
Звезды

Прокуратура Петербурга призвала отремонтировать гниющие фасады усадьбы Репина

В музее ждут вспомогательного финансирования, чтобы устранить нарушения [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прокуратура проследит за устранением нарушений на объекте культурного наследия. Фото: procspb.ruПрокуратура проследит за устранением нарушений на объекте культурного наследия. Фото: procspb.ru
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Прокуратура Курортного района проверила состояние усадьбы И.Е. Репина. Оказалось, что соблюдение закона об объектах культурного наследие там явно хромает. Проверка ведомства показала, что фасады дома находятся в неудовлетворительном состоянии.

- В музейном ансамбле «Усадьба И.Е. Репина «Пенаты» обнаружили отслаивание красочного покрытия во многих местах. Отдельные элементы фасада полностью утрачены. В некоторых местах намокли и уже гниют деревянные покрытия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Фото: procspb.ru

Фото: procspb.ru

В музее сетуют на то, что ремонтные работы попросту не на что проводить. В 2019 году им не выделили финансирование на реставрацию, что подтвердили данные плана закупок учреждения. Тем не менее, в прокуратуре обещают проконтролировать устранение нарушений. К слову, к внутреннему убранству усадьбы в ведомстве претензий нет.

Фото: procspb.ru

Фото: procspb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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