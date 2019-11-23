2019-11-23T00:47:41+03:00
Здоровье

В петербургском роддоме похвастались рождением сразу шести пар двойняшек за неделю

Получился лучший подарок накануне Дня матери [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Родители двойняшек не скрывают своего счастья. Фото: комитет по здравоохранению ПетербургаРодители двойняшек не скрывают своего счастья. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга
Изменить размер текста:

В петербургском родильном доме №10 настоящий праздник – за 5 дней там появились на свет сразу шесть пар двойняшек. Для врачей медучреждения это стало приятным сюрпризом. Причем, одна из двоен стала уже 100-й для роддома в 2019 году.

- Эти мальчики мамы Елены Фоминой – настоящие крепыши-богатыри. Обычно двойни рождаются чуть раньше срока, но ребята появились на свет с очень добротным весом – 3200 и 3600 граммов. Что еще необычно – у новорожденных Артема и Ивана есть еще два брата и одна сестричка, которые с нетерпением ждут их дома, - сообщают в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Одна из двоен стала уже 100-й для роддома. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Одна из двоен стала уже 100-й для роддома. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В роддоме считают, что такое количество двойняшек – самый лучший подарок накануне Дня матери, отмечающегося в этом году 24 ноября. В Смольном делятся любопытной статистикой. Согласно ей, за 2019 год родились уже 1191 двоен, а в 2018-м их было всего 559.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудник «Водоканала» поймал с поличным двух злоумышленников, сливавших в канализацию химикаты
Прокуратура Петербурга призвала отремонтировать гниющие фасады усадьбы Репина
В Смольном рассказали, где в Петербурге до конца года появятся новые газовые заправки
СКА начал домашнюю серию с уверенной победы над «Северсталью» со счетом 5:2
Техническое состояние парома «Принцесса Анастасия» снова под вопросом, а очередные круизы отменены
В массовом ДТП семи машин на КАД пострадали женщина и 11-летняя девочка
Петербуржцы возмущены демонтажем исторических светильников со станции метро «Площадь Ленина»
Милонов чуть не подрался с феминисткой, споря на тему домашнего насилия
Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке, везут из Уфы новым хозяевам в Петербург
Петербуржцев умилили ласки в Павловском парке, одевшие на зиму белоснежную шубку
Ветеринары разобрались, почему многие птицы падали замертво в Карелии
Месиво из иномарок: на внутренней стороне КАД столкнулись восемь машин
Кто-то что слил: причину зловония в гимназии на Петроградке ищут в канализации
В Петербурге поймали двух неадекватных водителей «Яндекс.Такси» с наркотиками в машинах