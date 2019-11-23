В петербургском роддоме похвастались рождением сразу шести пар двойняшек за неделю

СЕГОДНЯ 00:45 2019-11-23T00:47:41+03:00

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В петербургском родильном доме №10 настоящий праздник – за 5 дней там появились на свет сразу шесть пар двойняшек. Для врачей медучреждения это стало приятным сюрпризом. Причем, одна из двоен стала уже 100-й для роддома в 2019 году.

- Эти мальчики мамы Елены Фоминой – настоящие крепыши-богатыри. Обычно двойни рождаются чуть раньше срока, но ребята появились на свет с очень добротным весом – 3200 и 3600 граммов. Что еще необычно – у новорожденных Артема и Ивана есть еще два брата и одна сестричка, которые с нетерпением ждут их дома, - сообщают в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Одна из двоен стала уже 100-й для роддома. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В роддоме считают, что такое количество двойняшек – самый лучший подарок накануне Дня матери, отмечающегося в этом году 24 ноября. В Смольном делятся любопытной статистикой. Согласно ей, за 2019 год родились уже 1191 двоен, а в 2018-м их было всего 559.

ИСТОЧНИК KP.RU